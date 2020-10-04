В Копейске задержали подозреваемого в угоне авто

В ходе расследования преступления полицейские установили причастность мужчины к ещё одному противоправному делу.

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Накануне в Копейске Челябинской области в полицию обратился 37-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля «ВАЗ-21061». Сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне, а также установили его причастность ещё к одному противоправному делу.

В заявлении потерпевший сообщил, что оставил автомобиль около дома, расположенного по проспекту Славы. А когда вышел на улицу, то машины не обнаружил. Также мужчина отметил, что авто было без сигнализации.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД по подозрению в совершении угона задержан ранее судимый местный житель 1994 года рождения. Задержанный пояснил, что увидел автомобиль, не оборудованный сигнализацией, и решил на нем покататься, после чего бросил в лесу»,— сообщили сайту «Первый областной» в ведомстве.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что этот же человек украл ещё один автомобиль. Документы на машину находились в самом авто, чем и воспользовался копейчанин, и впоследствии продал автомобиль за 9 тысяч рублей, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 „неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“ и части 2 статьи 158 „кража“ Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по данным частям статей — лишение свободы на срок до пяти лет по каждой статье»,— добавили в ведомстве.

Угнанный и брошенный в лесу «ВАЗ» найден и возвращён владельцу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.