Экс-мэр Копейска вышел на свободу

Ходатайство адвоката Вячеслава Истомина было удовлетворено десять дней назад.

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Бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин, осуждённый за взятку, сегодня, 6 октября, вышел на свободу по УДО. Это произошло спустя 10 дней после того, как Копейский городской суд рассмотрел его ходатайство. Информацию о выходе Вячеслава Истомина на свободу «Первому областному» подтвердили в ГУФСИН по Челябинской области.







До окончания срока бывшему мэру Копейска оставалось около четырёх месяцев. Ранее его адвокат несколько раз ходатайствовал об УДО, однако его прошения не были удовлетворены. Успехом увенчалась последняя попытка.



«Суд выслушал мнение участников процесса, исследовал письменные материалы. Было учтено поведение осужденного, принятие им реальных мер к погашению штрафа, назначенного приговором суда в качестве дополнительного наказания. На основании вышеизложенного суд пришёл к выводу, что ходатайство адвоката подлежит удовлетворению»,— добавили в пресс-службе Копейского городского суда.

Подозреваемым по делу о взятке на сумму не менее двух миллионов рублей Вячеслав Истомин стал после обысков, которые провели силовики. Затем его поместили в СИЗО, позднее изменив меру на домашний арест. В июне 2017 года суд Копейска признал Вячеслава Истомина виновным.

Добавим, что исполнять обязанности мэра Копейска мужчина начал в 2011 году. До этого Вячеслав Истомин с 2004 по 2006 год занимал должность заместителя главы администрации Металлургического района Челябинска, а в 2006 его назначили на должность главы Ленинского