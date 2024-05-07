Ветераны в Челябинской области смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах и электричках

Предложение действительно на праздничные выходные

В Челябинской области ветераны и их сопровождающие смогут воспользоваться бесплатным проездом в автобусах и электропоездах пригородного сообщения. Об этом сообщили в Миндортрансе региона.

«Предложение о предоставлении бесплатного проезда в период с 9 по 12 мая 2024 года поддержано главами муниципальных образований Челябинской области и руководителями автотранспортных предприятий. Компании, осуществляющие пригородные железнодорожные перевозки на территории Челябинской области, также подтвердили готовность обеспечить бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц во всех пригородных поездах, в том числе скоростных поездах „Ласточка“», — говорится в сообщении.

Оформление проездных документов будет производиться в пригородных кассах и поездах при предъявлении документа, подтверждающего право на льготы.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о бесплатном проезде для ветеранов в течение мая в пригородных поездах Свердловской пригородной компании на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и ХМАО-Югры.