В Копейске в ближайшие два года появятся десять новых детсадов и две школы

Для дошкольников откроют более полутора тысяч мест

В Копейске в ближайшие два года построят 10 детсадов и 2 школы. Новые учреждения появятся в новостройках и микрорайонах с дефицитом мест в образовательных заведениях. По данным пресс-службы администрации городского округа, бюджетные средства на работы уже зарезервированы.

В администрации Копейска отметили, что проблемы нехватки мест в детских садах и школах копились десятилетиями: строились новые микрорайоны, но новые образовательные учреждения не возводились в них.

«В следующем году начнется строительство школы на 500 мест в поселке Октябрьском. Кроме того, также на 2023 год запланирован старт строительства школы на тысячу мест в центре Копейска, в 21-м микрорайоне», — пояснили в мэрии.

Также в 2023—2024 годах начнется строительство девяти детских садов, одно помещение по пр. Ильича, 9 на 120 мест выкупят и переоборудуют по детсад. Новые группы для дошкольников появятся в поселках Синеглазово — на 75 мест, Заозерный — на 130 мест. В Копейске новые здания возведут по адресам:

— ул. 26-го Партсъезда, 3б — 120 мест;

— ул. Жданова, 30а — 350 мест;

— ул. Черняховского, 27а — 120 мест;

— пр. Победы, 50г — 120 мест;

— ул. Дундича, 7а — 80 мест;

— ул. Дундича, 10 — 90 мест;

— ул. Кузнецова — 350 мест.

«Места расположения новых детских садов выбраны с учетом потребностей жителей», — добавили в мэрии.

Напомним, в Копейске построили детский сад в микрорайоне Тугайкуль на 200 мест и два филиала для ясельных детского сада № 14 на ул. Калинина, 11 и 11а на 144 места. Еще три детских сада строятся на 200, 220 и 140 мест. По двум объектам губернатор Алексей Текслер поручил догнать сроки отставания и контролировать работу подрядчиков.

В течение последних недель мэрия Копейска отчитывается, что возведение достигло планируемого графика. Также достраивается школа на тысячу мест в микрорайоне Тугайкуль.