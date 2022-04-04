Первый раз в 1‑й класс: в Копейске завершается строительство новой школы на 1000 мест

Жители микрорайона Тугайкуль давно мечтали о современном образовательном центре

1 сентября в Копейске сотни ребятишек пойдут в новую, долгожданную школу в микрорайоне Тугайкуль. Жители удаленного района давно нуждались в современном, хорошо оборудованном учебном учреждении. Компания «Строймеханизация», которая выиграла контракт, завершает финишные работы внутри и благоустройство территории.

«Сейчас ведутся работы по финишной отделке (окраска стен, монтаж межкомнатных дверей, укладка линолеума, выполняется монтаж светотехнической арматуры). Все работы проводятся по эскизам, согласованным с директором школы в рамках прописанных требований в контракте. Как только сойдет снег, завершим благоустройство территории. И во втором квартале передадим школу заказчику, у которого до начала учебного года будет время оборудовать пищеблок и классы»,

— рассказал директор по строительству ООО «Строймеханизация» Олег Зюзенков.

Новая школа занимает почти 19 тысяч квадратных метров, переменной этажности — 2—3 этажа. Один из блоков предназначен для начальной школы на 300 детей. Здесь есть свой спортзал и продленка со спальными местами, чтобы малыши могли отдохнуть. Второй блок — для учеников 5—11 классов. И третий — общественный, где находятся большой и малый актовый и спортзалы, столовая. Все блоки соединены между собой переходами. Территория школы полностью огорожена. У начальных классов есть даже собственный прогулочный дворик с качелями и горками. А у старшеклассников — большое футбольное поле с искусственной травой, прорезиненные беговые дорожки и уличные тренажеры для занятий. Не забыл застройщик и об озеленении — на территории высадят молодые деревца.

По словам директора школы, заполняемость классов будет полная. Неудивительно, ведь район активно развивается — в Тугайкуле построены многоэтажки, где живут люди, расселенные из поселка Роза, рядом большой частный сектор. Жители давно и с нетерпением ждали новую школу.

«Мой ребенок как раз в этом году идет в первый класс. И я очень рада, что к этому моменту у нас будет своя новенькая школа и нам не придется далеко ездить»,

— рассказала жительница района, мама будущего первоклассника Наталья Епифанцева.

Проект для «Строймеханизации» был непростым, но компания решила все технические сложности, чтобы вовремя сдать школу.

«Когда мы приехали на площадку, то увидели, что территория болотистая, рядом каскад технических водоемов, откуда круглогодично поступает вода. Нам пришлось оборудовать водоотведение, чтобы участок не подтапливало. Завезли порядка 40 000 тонн скального грунта. Из-за этого произошла корректировка конструкций фундаментов и каркаса здания. Конечно, на корректировку проектной документации потребовалось время, в том числе и на повторное прохождение государственной экспертизы»,

— говорит Олег Зюзенков.

Изменения проекта, дополнительные исследования и общее удорожание строительных материалов привело к увеличению размера инвестиций — общий бюджет составил более одного миллиарда рублей. Все расходы были согласованы с властями. Но несмотря на все нюансы компания не экономила на качестве использованного материала и уложилась в предусмотренный контрактом срок.

У «Строймеханизации» хороший опыт в возведении социально важных объектов — уже построены детские садики в Чурилово и 34-м микрорайоне, полным ходом идет возведение школы в микрорайоне Вишневая Горка. Школа в Тугайкуле очень важна для жителей микрорайона — маленьким копейчанам теперь есть где получать знания.