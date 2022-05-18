Алексей Текслер предупредил глав об ответственности за задержки в строительстве детсадов и школ

Поводом послужила проверка возводимого детского сада в Копейске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил глав территорий и строителей о недопустимости срыва в сроках сдачи социальных объектов. В своем телеграм-канале глава региона рассказал, как накануне во время визита в Копейск состоялся жесткий разговор со строителями детского сада в Копейске. По всем возводимым социальным объектам на 2022 год планы и темпы должны сохраниться, резюмировал губернатор.

Напомним, 17 мая губернатор Алексей Текслер посетил Копейск, где проверил, как идет строительство двух детских садов. Детский сад на улице Кирова по проекту будет трехэтажным, на 200 мест. Его строительство началось в 2021 году, сдача планировалась 30 ноября того же года. Но график оказался сорван. Как пояснил Алексею Текслеру представитель подрядчика — из-за неправильно вбитых свай. Новый срок сдачи — четвертый квартал этого года. Губернатора не устроил сегодняшний темп работ: на стройке занято только 14 человек.

«Вчера в Копейске на строительстве детского сада был жесткий разговор с подрядчиком. Низкие темпы, рабочих на объекте явно недостаточно. Предупредил строителей: либо усиливаются и нагоняют темпы, либо придется прощаться», — прокомментировал сегодня Алексей Текслер ситуацию в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в 2022 году в Челябинской области строятся 13 новых детских садов.

«Каждый детский сад, каждое новое место для ребенка очень нужно, его ждут родители. Все планы по новым объектам сохраняем, несмотря на нынешние сложности», — написал глава региона.

Он также предупредил, что соответствующего отношения ждет от подрядчиков и глав.

«Стройка с опережением графика приветствуется. Срыв и задержки недопустимы. Это касается не только детских садов, но и всех социальных объектов», — резюмировал губернатор.

Между тем в том же Копейске в микрорайоне Тугайкуль ждут завершения строительства новой школы на 1000 мест. Из-за болотистой местности, где была задумана школа, много времени ушло на подготовку площадки и корректировку ПСД. Подрядчик обещает запустить школу к новому учебному году.

В Саткинском районе реконструкция школы в поселке Айлино задержалась на целый год. Здание должны были обновить еще к сентябрю 2021 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства.