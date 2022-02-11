Копейск избавится от очередей в детские сады к 2024 году

﻿В городе построят шесть новых дошкольных образовательных учреждений

Очередь в детские сады Копейска удастся сократить и свести на нет к 2024 году. Для этого в городе откроют шесть образовательных учреждений. Половина из них примет первых воспитанников уже в этом году. Об этом 11 февраля сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в ходе рабочего визита в город-спутник южноуральской столицы.

«Копейск остается городом, в котором в целом сохраняется очередность в детские сады. Но в 2022 году откроют три новых, в последующие годы — еще три, и к 2024 году потребность будет полностью закрыта», — рассказала Ирина Гехт.

Перспективы развития системы образования, а также проблему переуплотнения образовательных организаций Копейска Ирина Гехт обсудила с главой городского округа Андреем Фалейчиком. Вместе с ним первый заместитель губернатора посетила новый трехэтажный детский сад в микрорайоне Тугайкуль на 200 мест, строящуюся поблизости школу №16 на 1000 мест и школу №13 в поселке Горняк, которую ждет капитальный ремонт.