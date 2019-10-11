Ирина Текслер наравне с супругом озабочена вопросом экологии

Первая леди региона посетила фестиваль экологических фильмов.

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В Челябинске состоялось торжественное награждение лауреатов VII областного фестиваля экологических фильмов и рекламы «ЭФиР 74». В кинотеатр имени А. С. Пушкина на мероприятии прибыла первая леди региона Ирина Текслер.

Перед показом фильмов на тему экологии, для гостей фестиваля организовали выставку. Вместе с остальными посетителями Ирина Текслер ознакомилась с экспозицией нацпарка «Таганай».

«Я очень горжусь, что Челябинская область стала стартовой, а теперь уже и постоянной площадкой этого замечательного фестиваля. Интерес к экологическим вопросам на Южном Урале растет с каждым годом, это происходит во всем мире и вполне закономерно», — подчеркнула Ирина Текслер.

К участию в фестивале было принято более 150 работ от представителей из множества регионов России, а также Ирана, Бразилии, Мексики, Колумбии и Таджикистана. Все работы были выполнены на тему бережного отношения к природе. От жителей Челябинской области на фестиваль подано более 30 работ.

Поучаствовать в конкурсе могли как дети, так и взрослые. Работы можно разделить на 4 номинации: социальная видеореклама, анимационный фильм, неигровой фильм и короткометражный неигровой фильм. Тех, чьи работы будут признаны лучшими, ждут денежные призы.

Все участники и гости фестиваля смогут избавиться от батареек и энергосберегающих ламп. Специальные боксы для их сбора установлены в фойе кинотеатра имени А. С. Пушкина.