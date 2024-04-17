В Копейске заменить канализационный коллектор мешают паводковые воды

Несмотря на все сложности, завершить работы планируют на этой неделе

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На прошлой неделе в поселке Кадровик в Копейске из-за износа канализационного коллектора произошел обвал грунта в районе улицы Кемеровской. Как сообщил ИА «Первое областное» замглавы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов, ориентировочно провал составляет 25 метров. Работы ведутся круглосуточно, новая труба уже на месте, но возможности начать монтаж пока нет из-за большого притока паводковых вод.

«На сегодняшний день провал прочищен, удалены остатки канализационного коллектора, который давал нам изливы. В связи с большим притоком в том числе паводковых вод приток стоков такой, что монтаж трубы пока невозможен. Труба заказана, частично она уже находится на площадке. Сейчас бригады в круглосуточном режиме занимаются именно водопонижением данного притока. Как только будет возможность, сразу же начнется монтаж канализационного коллектора»,— рассказал Игорь Фролов.

По его словам, для того, чтобы снизить приток в основной коллектор, исключили попадание воды из другой трубы.

«У нас обычно этот коллектор работает на 2/3 заполненности, это в пиковых режимах. А сейчас из-за большого потока вод он работает в полном сечении. И паводковые воды, и износ коллектора стали причиной такой аварии»,— добавил Игорь Фролов.

По его словам, всем, кто каким-либо образом пострадал от аварии, будет оказана необходимая помощь. Этим сейчас занимается социальная служба.

При этом директор МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Кирилл Корякин на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что из 110 метров трубы, которые необходимо заменить, 60 метров уже смонтированы. И, несмотря на все сложности, полностью работы будут завершены на этой неделе.