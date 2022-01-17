В Копейске по просьбе жителей сохранят деревья при благоустройстве парка

Местные власти ведут диалог с общественниками

В Копейске при благоустройстве парка Победы упор сделают не на снос деревьев, а на их обрезку. Администрация планирует сохранить максимальное количество зеленых насаждений, об этом в ходе аппаратного совещания заявил первый замглавы города Николай Сазонов.

Сегодня, 17 января, замглавы проведет в парке рабочую встречу с общественниками и активными жителями.

«С общественниками в постоянном режиме проводятся совещания. Сегодня первый замглавы с активными общественниками выходят на место, где будут идти по схеме, как будут прокладываться дорожки, и будут смотреть, какие деревья попадают по проекту. Будут принимать по каждому дереву: если оно сохранное, ценное, хорошее, будут вносить изменения, по возможности огибать», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Копейска.

Там, где такой возможности нет, вопрос будут решать по-другому. Например, молодые деревья, которые можно пересадить, будут отправлять в социальные учреждения, где уже есть желающие на высадку растений.

Напомним, за благоустройство парка Победы в Копейске проголосовали более 90 процентов местных жителей. Стоимость всего проекта — 195 миллионов рублей. Однако местные жители выразили опасения, что при создании парка пострадают сотни деревьев.