Большинство жителей Копейска высказались за благоустройство парка Победы

До конца 2021 года там должны провести вырубку деревьев, обустроить дорожки, провести освещение, установить лавочки и урны

Администрация Копейска подвела итоги голосования по благоустройству парка Победы среди жителей. Большинство копейчан (более 90%) высказались за проведение работ, сообщили в мэрии.

Чтобы максимально сохранить деревья при благоустройстве парка Победы, глава Копейска Андрей Фалейчик дал поручения своим заместителям по разным направлениям проработать вопрос пересадки молодых деревьев ценных пород с руководителями образовательных организаций, крупных предприятий города, с управляющими компаниями на закрепленные за учреждениями территории.

«Глава города также отметил, что при непосредственном выполнении работ по благоустройству парка по каждому дереву совместно с общественниками будет приниматься индивидуальное решение: вырубать дерево, пересаживать или огибать дорожкой», — уточнили в городской администрации.

Напомним, администрация Копейска в 2018 году разработала проект благоустройства этой территории. Он прошел госэкспертизу, и вопрос оставался только в финансировании. В этом году глава региона поддержал инициативу мэрии и сообщил о выделении средств на благоустройство парка. Работы разбили на два этапа.

Первый включает в себя обустройство двух автомобильных стоянок, создание искусственного водоема на месте существующей низменности, созданной природой, освещение, дорожки, лавочки и урны. Кроме того, в парке появятся детские игровые площадки.

Стоимость всего проекта — 195 миллионов рублей, в этом году планируется освоить 130 миллионов 800 тысяч рублей. Площадь благоустройства первого этапа — 11 гектаров. Часть жителей оказалась не согласна с проектом, по которому участок лишится несколько сотен деревьев.

Журналисты ИА «Первое областное» побывали на месте будущего парка, оценили, как он выглядит сейчас, и выслушали обе стороны — мэрию и общественность.