В Аргаяше открыли мемориальный комплекс, посвященный правоохранителям

Он состоит из трёх памятников.

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8 ноября в России считается Днём памяти сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих войск правопорядка, погибших при выполнении служебных обязанностей. Именно в этот день правоохранители Аргаяшского района открыли мемориальный комплекс, состоящий из трёх памятных стел, посвящённых ветеранам Великой Отечественной войны, сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебного долга, а также участникам контртеррористических операций.

На открытии присутствовали сотрудники местного отдела полиции и областного управления, представители отдела вневедомственной охраны Росгвардии Аргаяша, а также глава администрации района.



Замысел об установке мемориалов возник у Совета ветеранов при Аргаяшском отделе внутренних дел незадолго до празднования 75-летия Великой Победы. Потом начался сбор средств от всех неравнодушных и в небольшие сроки мемориал был возведён.

«Приглашенные гости из силовых ведомств и местного самоуправления выступили с торжественным словом перед собравшимися. В завершение митинга присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу», — рассказали о прошедшем открытии мемориала в Росгвардии по Челябинской области.

Отныне отдать дань ветеранам, погибшим правоохранителям и участникам контртеррористических операций можно в любое время. Жители Аргаяша отмечают, что он будет символом чести, порядка и безопасности.