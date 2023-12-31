В Челябинской агломерации с 1 января усилят прежние автобусные маршруты и добавят новые

Рассказываем об изменениях подробнее

С 1 января 2024 года транспорт Челябинской агломерации ждут изменения. Например, в Копейске добавят новые маршруты, некоторые маршруты усилят автобусами, а другие изменят свою траекторию движения. Подробнее рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В Копейске с нового года запустят пять новых автобусов: №№ 11, 21А, 22, 23 и 29.

14 маршрутов усилят дополнительными автобусами. В Челябинске благодаря этому чаще начнут ходить автобусы №№ 7, 23, 30, 33, 51, 74, в Копейске — №№ 5, 7, 10, 16, 18к и 26. Также автобусами усилят межмуниципальные маршруты № 150 и 158к.

«На 4 маршрутах изменим путь следования. В Челябинске это маршруты № 43 и 74. В Копейске — маршрут № 30б. В Кременкуле — маршрут № 213. На маршруте № 47 будут работать только средние автобусы»,— сообщили в учреждении.

Всего на маршрутах агломерации по регулируемому тарифу будут работать 465 автобусов: 3 особо больших, 303 больших, 67 средних и 92 малых.

Расписание и маршруты будут доступны в сервисах «2Гис» и «Яндекс.Карты».