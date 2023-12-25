Города и районы Челябинской области получили 131 новый автобус

Губернатор Алексей Текслер оценил транспорт

25 декабря настоящим предновогодним подарком для 21 города и района Челябинской области стали новые автобусы. Губернатор Алексей Текслер сегодня встретился с получателями нового транспорта и вместе с ними оценил современные машины, которые совсем скоро выйдут на муниципальные маршруты. 131 единица направлена на обновление общественного транспорта, 49 автобусов будут обслуживать школьные маршруты.

Новые «Волгабасы», ПАЗы и «Газели» поступили в регион по поручению президента Владимира Путина. На эти цели регион получил из федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Так, например, в Красноармейском районе впервые за несколько десятилетий откроют новые муниципальные маршруты.

«Мы получаем три новых ПАЗа. В районе много лет муниципальных маршрутов не было вообще, в 2021 году мы открыли один маршрут. Теперь благодаря поддержке губернатора мы приобрели эти три автобуса, один автобус еще ждем. Все они отправятся на самые востребованные маршруты для перевозки жителей Красноармейского района», — прокомментировал глава Красноармейского района Сергей Сергеев.

Самые крупные поставки автобусов — для Копейска и Магнитогорска. Город металлургов получит 13 автобусов на 53 пассажира, это автобусы среднего класса. Копейск уже сегодня отправил десяток новеньких КамАЗов.

«В рамках транспортной реформы Челябинской агломерации мы меняем подвижной состав общественного транспорта. С 1 января 2024 года автопарк Копейского автотранспортного предприятия полностью обновится, и на маршруты выйдут новые автобусы на регулируемом тарифе. Сегодня мы получаем 10 единиц, еще планируем получить 9 автобусов по типу маршруток и 7 средних автобусов. Это беспрецедентная поддержка губернатора в части обновления транспорта. Думаю, жители города оценят ее с 1 января по достоинству», — пояснил глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик.

Глава региона осмотрел новые автобусы, обсудил с поставщиком их характеристики. Транспорт оснащен маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных пассажиров, кондиционерами, системой ГЛОНАСС, тахографами, системами видеонаблюдения и валидаторами.

«За последние годы порядка 900 единиц общественного транспорта по региону мы обновили. С этого года активно работа идет в муниципалитетах. Техника передается, сегодня поступила первая партия, будет еще и вторая. Кроме этого, в начале следующего года в Челябинск поступят 10 автобусов-гармошек. Их направят на самые востребованные маршруты. Эта работа — настоящий прорыв в работе общественного транспорта, с советских времен не было ничего подобного. И люди это видят. Я думаю, что к концу следующего года мы полностью заменим старый общественный транспорт на новый в регионе, а потом будем только планово его обновлять», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также обсудил с главами муниципалитетов состояние дорог, особенно тех участков, куда выведут новые автобусы. Также главу региона интересовали заработные платы водителей. Алексей Текслер дал поручение и. о. министра образования Елене Коузовой провести до конца дня анализ: сколько и в каких территориях получают водители школьных автобусов. Задача — довести зарплату до средней по экономике района, в котором водители работают.

По словам Елены Коузовой, 49 новых ПАЗов и «Газелей» стали настоящим предновогодним подарком для многих школ. В марте этого года школы уже получили 44 новых автобуса, а новенькие выйдут на школьные маршруты уже с нового года. С 2019 года в школы области поступило порядка 300 автобусов.