В Челябинске в 2024 году новые автобусы запустят от ЧМК до ТРК «Родник»

«Волгабасы» выведут на другие востребованные маршруты

В Челябинск до конца 2023 года поступят 33 новых низкопольных автобуса. А в начале 2024 года партия пополнится еще 22 автобусами средней вместимости. Их выведут на популярные маршруты, в том числе и на новый рейс № 5. Кроме того, 10 больших автобусов-гармошек усилят маршруты № 64 и № 4. Об этом сегодня заявил губернатор Алексей Текслер.

Сегодня 21 город и район Челябинской области получил 131 автобус для перевозок на муниципальных маршрутах и 49 школьных автобусов. Губернатор Алексей Текслер принял участие в передаче ключей главам. Здесь же глава региона рассказал, как обновится автобусный парк Челябинска.

Так, буквально сегодня утром в областной центр прибыли восемь новых автобусов марки «Волгабас». Это часть общественного транспорта из партии, что в количестве 33 единиц придет в Челябинск до конца этого года. Вторая партия поступит в начале 2024 года. До 1 февраля 55 новых ПАЗов и «Волгабасов» выведут на маршруты № 5 и 10к. Таким образом автобусы дополнят подвижный состав от поселка АМЗ и до ЧКПЗ, а также от ЧМЗ до ТРК «Родник». По словам заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Александра Егорова, это автобусы среднего класса вместимости, комфортные, с двумя низкопольными входами, с завышенной задней площадкой.

«В начале следующего года будет передача новых автобусов и для Челябинска, имею в виду автобусы особо большого класса, так называемые гармошки, — 10 единиц на 64-й и 4-й маршруты», — сказал Алексей Текслер.Напомним, за последние годы регион пополнился 900 новыми автобусами, троллейбусами и трамваями.