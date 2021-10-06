В Копейске из долгостроя проектируют новый ФОК за 243 млн рублей

Проект спортивного объекта проходит госэкспертизу

В Копейске планирует строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Жданова. Это будет второй крупный спортивный объект в городе. Первый копейский ФОК достраивается на улице Борьбы. Пока второй комплекс представляет собой долгострой, его планировали возвести еще хозспособом несколько лет назад, но не успели. По данным администрации округа, теперь строительство спортобъекта обойдется в 243 миллиона рублей.

Начало строительства нового ФОКа планируется на 2022 год. Проект проходит госэкспертизу. В прошлом году эксперты оценивали стоимость достройки здания в 177 миллионов рублей. Но после тщательной подготовки проектно-сметной документации и оценки имеющейся конструкции, металлические элементы которой заржавели, а сам объект напоминает заброшенную стройку, стоимость будущего ФОКа значительно возросла.

О необходимости физкультурно-оздоровительных комплексов в Копейске еще в 2019 году говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе первого визита. После этого началось строительство ФОКа на улице Борьбы и экспертиза конструкций ФОКа на улице Жданова.