В Копейске завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В здании начались внутренние отделочные работы

В Копейске возводится физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Борьбы. По плану строительство объекта будет завершено в декабре этого года. По данным пресс-службы мэрии округа, в помещении идут внутренние отделочные работы, здание подключено к системе водоснабжения и водоотведения, электричества. До 10 октября планируется запустить отопление. ФОК рассчитан на проведение тренировок и соревнований по восьми видам спорта.

Новый ФОК будет самым крупным спортивным объектом города — здесь будут проходить тренировки и соревнования по восьми видам спорта, а на зрительских трибунах предусмотрено 500 мест. Строительство комплекса — на контроле не только у главы округа Андрея Фалейчика, но и у губернатора области Алексея Текслера. Глава региона осмотрел ход строительства во время последнего визита в город.

В минувший понедельник на аппаратном совещании у главы округа первый заместитель Константин Самарин отчитался о ходе строительства.

«До 10 октября подрядчик закончит работы по монтажу внутренней системы отопления. Ведется монтаж вентилируемого фасада, нанесение противопожарной изоляции. Внутри помещения оштукатурены стены, в ближайшие дни рабочие приступят к их шпаклеванию», — пояснил он.

Напомним, в следующем году власти Копейска хотят провести турнир по боксу памяти Семена Хохрякова на базе нового комплекса.