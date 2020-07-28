Пять диких животных выпустили на волю зоозащитники Челябинска

Две лисицы, совята и ястреб будут жить в Харлушевском заказнике.

Послушать 00:00

Спасённые челябинскими зоозащитниками из центра «Спаси меня» лисицы, совята и ястреб вернулись в природу в Харлушевский заказник во вторник, 28 июля.



Некоторые из спасённых животных попали в приют Карена Даллакяна будучи малышами. Так, трёхнедельного лисёнка нашла и принесла хозяину собака в Каштакском бору. Вторую лисицу нашли на трассе. Вблизи посёлка «Вавиловец», куда она выбежала, спасаясь от пожаров. Ястреба и совят, как рассказали «Первому областному» в министерстве экологии Челябинской области, спасали из под колёс автомобиля и кошачьих лап.

Сейчас все животные полностью здоровы и готовы к жизни вне приюта. В Харлушевском заказнике для них созданы комфортные условия, а их жизням ничего не будет угрожать.

«Болотистая местность комфортна для птиц, к тому же вблизи от места выпуска были обнаружены лисьи норы, то есть именно на этой территории присутствует их ареал обитания. Теперь животным ничто не угрожает, и они могут спокойно вернуться к своей прошлой жизни»,— отметил президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Отметим, что помимо Карена Даллакяна в выпуске приняли участие заместитель министра экологии Виталий Безруков и председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В региональном минэкологии подчеркнули, что травмированных животных не стоит оставлять без помощи. При обнаружении зверей, которы попали в беду, стоит обратиться в отдел федерального государственного надзора министерства по телефону: 8(351)264-74-41 или в центр «Спаси меня» по номерам: 8 (351) 792‑95-78, 8(351) 278‑88-28.