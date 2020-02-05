В Копейске директор магазина покупала сыр в десять раз дешевле его цены

Ущерб магазину составил 300 тысяч рублей.

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Директор сетевого магазина в Копейске придумала интересную схему для мошенничества. Год назад в магазин прислали штрих-код на сыр, с огромной скидкой, которую выставили по ошибке. Ценник исправили, но штрих-код, по которому сыр стоил в десять раз дешевле, остался у директора.

«36-летняя директор магазина сохранила его и, воспользовавшись своим служебным положением, в течение года приобретала сыр по низкой цене, который в дальнейшем продавала знакомым. За год своими действиями женщина причинила ущерб торговому предприятию на сумму 300 тысяч рублей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Представители сетевого магазина обратились в полицию. Теперь по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». За нее предусмотрено максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.