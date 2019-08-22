В Копейске 80 семей переселили из ветхо-аварийного жилья

Сегодня им торжественно вручили ключи от новых квартир.

В Копейске прошло торжественное вручение ключей от новых квартир, в которые переселили семьи из ветхо-аварийных домов. Дом, в который въезжают новоселы, был построен в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Он был построен на месте старой фармацевтической фабрики. В 80 квартир смогут въехать семьи, ожидающие расселения.

«То, что 80 семей имеют возможность заехать сюда из аварийных домов, это хорошо. Мы будем продолжать. Аварийного жилья еще много. С 2019 года принята новая программа, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" отдельный федеральный проект по переселению ветхо-аварийного жилья реализуется. Более 7 миллиардов из федерального бюджета направят на реализацию проекта», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Переселения в новые дома жители аварийных домов в Копейске ждали уже очень давно.

«Мы жили в поселке Горняк в бараке уже 14 лет. 5 или 6 лет назад его признали аварийным. 6 лет ждали, когда переселят. Половину барака в том году переселили. Мы зиму там ещё пожили. А вчера вот позвонили и обрадовали. Нас трое детей и я с супругой. Мы получили двухкомнатную квартиру по решению суда», — рассказал сайту «Первый областной» обладатель новой квартиры Алексей Антонов.

В квартирах, которые получили новоселы, сделан ремонт: есть обои и линолеум, смонтирована сантехника, установлены пластиковые окна. Рядом с этим домом в скором времени будет построен еще один дом для переселения людей из аварийного жилья.