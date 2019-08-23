Военные Челябинской области получили новый самолет-разведчик

В полк поступил Су-24МР.

В авиационный полк Центрального военного округа в Челябинской области поступил новый самолет-разведчик. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Модель оборудована аппаратурой радиолокационной разведки с фиксацией изображений. Техника способна развивать сверхзвуковую скорость на малой высоте. А максимум для самолета — 1700 км/ч.

«Су-24МР поступил на вооружение в смешанную авиационную дивизию 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированную в Челябинской области», — сказано в сообщении ведомства.

Для справки также добавим, что войска ЦВО дислоцированы на административных границах трех федеральных округов: Уральского, Приволжского и Сибирского.

Напомним, что в прошлом году челябинские военные получили первые истребители СУ-34. На вооружение поступило 18 самолетов.