В Челябинской области будет расселено около 12 тысяч человек из аварийного жилья

Ранее Алексей Текслер предложил использовать ЖК «Ньютон» как пример для новой застройки.

На переселение граждан Челябинской области из аварийного жилья будет выделено 7,2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом заявил исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.



В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» была запущена региональная программа «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилфонда в Челябинской области». Согласно планам проекта к 1 сентября 2025 года в 27 муниципальных образований будет расселено более 500 аварийных домов.

«Благодаря нацпроекту в регионе смогут расселить 183 тысячи квадратных метров жилья. Около 12 тысяч человек смогут улучшить свои жилищные условия. Задача переселения не только в том, чтобы создать безопасность проживания для людей. Челябинская область в программе переселения ещё и улучшает условия проживании для граждан, делает их комфортнее. Чаще всего люди получают квартиры в новостройках», — отметил Виктор Тупикин.

Кроме того, в этом году Фондом ЖКХ была выделена финансовая поддержка в размере 590 миллионов рублей, а также 147 с половиной миллионов направили из областного бюджета, таким образом увеличив региональное софинансирование до 423 миллионов.

Уже к концу этого года будут расселены граждане аварийных домов Кыштыма, Копейска, Магнитогорска, Челябинска, Коркино, Пласта, Троицка и посёлка Увелка.

Сейчас решается вопрос об увеличении финансирования работ в Верхнем Уфалее, Усть-Катаве и Катав-Ивановске. Также по итогам рабочих поездок Алексея Текслера в муниципалитеты будут выделены дополнительные средства на покупку благоустроенных квартир в новостройках и для формирования маневренного фонда Троицка. Напомним, что во время посещения челябинского жилого комплекса «Ньютон» глава региона заявил о том, что этот жилой комплекс станет примером для застройки жилья, предназначенного для расселенных граждан.