На переселение граждан Челябинской области из аварийного жилья будет выделено 7,2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом заявил исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.
В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» была запущена региональная программа «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилфонда в Челябинской области». Согласно планам проекта к 1 сентября 2025 года в 27 муниципальных образований будет расселено более 500 аварийных домов.
«Благодаря нацпроекту в регионе смогут расселить 183 тысячи квадратных метров жилья. Около 12 тысяч человек смогут улучшить свои жилищные условия. Задача переселения не только в том, чтобы создать безопасность проживания для людей. Челябинская область в программе переселения ещё и улучшает условия проживании для граждан, делает их комфортнее. Чаще всего люди получают квартиры в новостройках», — отметил Виктор Тупикин.
Кроме того, в этом году Фондом ЖКХ была выделена финансовая поддержка в размере 590 миллионов рублей, а также 147 с половиной миллионов направили из областного бюджета, таким образом увеличив региональное софинансирование до 423 миллионов.
Уже к концу этого года будут расселены граждане аварийных домов Кыштыма, Копейска, Магнитогорска, Челябинска, Коркино, Пласта, Троицка и посёлка Увелка.
Сейчас решается вопрос об увеличении финансирования работ в Верхнем Уфалее, Усть-Катаве и Катав-Ивановске. Также по итогам рабочих поездок Алексея Текслера в муниципалитеты будут выделены дополнительные средства на покупку благоустроенных квартир в новостройках и для формирования маневренного фонда Троицка. Напомним, что во время посещения челябинского жилого комплекса «Ньютон» глава региона заявил о том, что этот жилой комплекс станет примером для застройки жилья, предназначенного для расселенных граждан.