В компьютерной игре Minecraft появится южноуральский город Карабаш

На данный момент разработчики трудятся над созданием локации.

Совсем скоро город Карабаш Челябинской области появится во всемирно известной компьютерной игре Minecraft. Сейчас талантливые местные жители работают над созданием локации. Об этом накануне сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук» глава Карабаша Олег Буданов.

«Внимание! Скоро! Карабаш в Minecraft!!! Команда молодых карабашских ребят — Артём Алексеев, Семён Бармин, Биксандаев Владимир, Мордвинкин Никита, Агапов Иван, Никита Полянцев, Дмитрий Никитенко, Павел Таланкин несколько месяцев ведут работу по созданию нашего города во всемирно известной игре. Как только будет построена значительная часть города, откроется локация для игры»,— написал Олег Буданов.

Также глава Карабаша выложил небольшое видео, в котором показал, как город будет выглядеть в игре, и отметил, что любители игры должны по достоинству оценить качество моделирования и детализацию.

«Горжусь активной и креативной молодёжью нашего города!»— добавил Олег Буданов.

Minecraft — это игра, в которой пользователи могут построить дом, участок и даже целый город, как в этом случае. Как скоро локация появится в игре — пока неизвестно. Однако, судя по видео, разработчики уже близки к завершению.