В комплексном центре Сатки готовят подарок для ветеранов войны

Своими руками сотрудники делают георгиевские ленты в форме броши.

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В Сатке сотрудники комплексного центра занялись подготовлением подарков для ветеранов, которые находятся на надомном обслуживании. В свободное время, между доставкой продуктов и ответы на звонки горячей линии, сотрудники делают георгиевские ленты в виде брошей.

«Ветераны войны с волнением ждут приближающийся праздник Великой победы. Наша задача создать для них атмосферу праздника в непростых условиях, сделать все возможное, чтобы ветераны почувствовали внимание, заботу», — прокомментировала ситуацию директор комплексного центра Лидия Дьяконова.

Поэтому инструктор по трудотерапии Ирина Смолякова обучает сотрудников центра изготовлению брошей. Подарки будут вручены ветеранам с открытками от губернатора Алексея Текслера и главы Саткинского муниципального района Александра Глазкова.