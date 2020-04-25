Сильный ветер ожидает южноуральцев в предстоящее воскресенье

В МЧС напоминают о правилах безопасности.

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В воскресенье, 26 апреля, в Челябинской области прогнозируется сильный ветер. В МЧС напомнили, что нельзя делать при порывах ветра.

Так, в Челябинской области днём будет до +18 градусов тепла, преимущественно без осадков. В ночное время возможны порывы ветра до 22 метров в секунду, в дневное — до 20 метров в секунду.

В Челябинске чуть спокойнее: температура воздуха составит от +15 до +17 градусов тепла, переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, не оставлять детей без присмотра. Если ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями»,— напоминают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, в такое время необходимо тщательно соблюдать все меры безопасности и быть осторожными с огнём. В случае необходимости следует звонить по телефонам экстренных служб «01», «101» или «112».