Михаил Ефремов приговорён к 8 годам колонии общего режима

Актёра обязали выплатить старшему сыну погибшего 800 000 рублей.

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Михаил Ефремов приговорён к 8 годам колонии общего режима. Такое решение сегодня, 8 сентября, принял Пресненский суд Москвы. Актёра взяли под стражу в зале суда. Помимо этого, он должен выплатить 800 000 рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП на Садовом Кольце курьера Сергея Захарова. Помимо этого актёра лишил прав на 3 года.



О приговоре артисту сообщили РИА Новости. Также в ходе сегодняшнего процесса судья отвергла версию защиты Михаила Ефремова о том, что Сергей Захаров умер по вине врачей или очевидцев.

«Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг являются голословными»,— заявила судья Елена Абрамова.

Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня, в центре Москвы. Машина актёра выехала на встречную полосу на Смоленском шоссе и столкнулась с фургоном доставки, за рулём которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Михаил Ефремов несколько раз менял свои показания, однако на заседании 3 сентября признал вину.