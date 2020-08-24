Кота с 10 этажа выбросил житель Магнитогорска

Мужчина ответит за жесткое обращение с животным перед законом.

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В Магнитогорске Челябинской области разъярённый мужчина выбросил из окна квартиры кота. Животное получило множество травм и скончалось на месте происшествия.

Жестокий инцидент произошёл в квартире одного из домов по улице Зелёный лог. Между мужчиной и женщиной произошёл скандал, в результате которого пострадал кот: магнитогорец в порыве схватил животное и выбросил его из окна 10 этажа. Помочь коту уже не смогли.

«Сообщение в Отдел полиции „Орджоникидзевский“ поступило от жителей дома. Подозреваемый 1975 года рождения задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ „жестокое обращение с животными“. Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент подозреваемому избирается мера пресечения.