В Россельхознадзоре предупредили о возможной вспышке африканской чумы свиней

Болезнь может прийти на Южный Урал из Самарской области.

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На Южный Урал может прийти африканская чума свиней. Болезнь, поражающая животных, уже свирепствует в Самарской области. По данным южноуральского управления Россельхознадзора, в июле-августе 2020 года там было выявлено 42 случая африканской чумы свиней в 10 муниципалитетах.



В Россельхознадзоре подчёркивают, что существует реальная опасность заноса заболевания в Челябинскую область. Регионы отделяет около 500 километров. При этом в группе риска — именно свиньи частных секторов.

«Здесь Россельхознадзор дает простые рекомендации: ввоз животных осуществлять только по согласованию с ветслужбой, животных держать в загоне и не допускать их контакта с вольными животными, кормить только термически обработанным кормом, для ухода за свиньями использовать отдельную одежду и обувь, не кормить свинок, которые всеядны, дикорастущими ягодами, грибами, остатками дичи. Напомним, что в случае вспышки чумы свиньи отчуждаются и уничтожаются со всеми мерами предосторожности, регион получает статус неблагополучного и не имеет права торговать продукцией из свинины и живыми свиньями. В радиусе 5 км от очага АЧС ветеринары обязаны произвести полную ликвидацию всего свинопоголовья»,— сообщили в областном Россельхознадзоре.

Отметим, что Африканская чума свиней — вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека она не представляет угрозы опасности, но наносит урон сельскохозяйственной отрасли, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.