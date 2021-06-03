В Кизильском районе жители три года ждут оплаченный ими проект газификации

В местной администрации ссылаются на подрядчика, который сперва затянул сроки, а затем и вовсе отказался выполнять работы

Жители нескольких поселков в Кизильском районе еще три года назад собрали деньги на проект газификации — всего около 400 тысяч рублей. Администрация района заказала его, но сроки выполнения работ затянулись: к июню 2021 года проект до сих пор не готов. ИА «Первое областное» удалось выяснить, что подрядчик отказался от выполнения работ и теперь с ним идут судебные разбирательства.

В поселке Зингейском Кизильского района проживает более 1200 человек. В 2018 году жители решили газифицировать свои дома и для этого за свой счет оплатили проект. Деньги передали администрации, которая заключила контракт с проектной организацией. В 2019-м был объявлен аукцион, проектирование должно было быть завершено к концу того же года.

«И с тех пор про проект мы ничего не знаем. Руководство района ничего толком объяснить не может, говорит, что делают все возможное, даже в суд подали в 2021 году на подрядчика. Но почему они опомнились через два года, почему не озадачились этим в 2019 году? Такие расплывчатые объяснения нас не устраивают. Деньги собраны на проект, будьте добры предоставить его нам, отчитайтесь, как потрачены средства», — рассказали жители поселка Зингейского.

Люди просят региональные власти провести проверку расходования собранных с жителей средств.

«Мы требуем конкретных объяснений: почему проект до сих пор не готов и что сделала конкретно за это время администрация района по решению этого вопроса. А то как собрать деньги, так это быстро организовали, а вот с выполнением как-то не торопятся. Алексей Леонидович, возьми этот вопрос на особый контроль. Ведь денег собрали более 400 тысяч рублей. Хотелось бы получить за свои деньги результат, а не только красивые заверения от главы района, что скоро все решат», — обратились к главе региона в сообществе «Текслер, помоги» жители Зингейского поселения.

В администрации Кизильского района подтвердили, что проектная организация готовила проектно-сметную документацию на газоснабжение поселков Браиловский, Зингейский, Кацбахский, Заря. Начало проектирования по контракту — июнь 2019 года. Но, по информации местных властей, пандемия не позволила в срок завершить работы над проектом. А позже подрядчик и вовсе отказался выполнять свои обязательства по контракту, поэтому проект не завершен до сих пор, что стало поводом для судебных разбирательств.

«К началу 2020 года проект был готов на 70 процентов. В связи с пандемией проектирование было приостановлено. После снятия строгих ограничительных мер проектирование возобновилось. В декабре 2020 года состоялось очередное совещание с проектантами, на котором было сказано, что проект готов и в январе 2021 года будет загружен в госэкспертизу. Однако проектант загрузку проекта не выполнил в полном объеме. В итоге проектная организация уведомляет нас, что отказывается дальше проводить работы. На что нами был направлен иск в Арбитражный суд Челябинской области о понуждении подрядчика завершить условия контракта и получить заключение госэкспертизы. В настоящее время дело находится в суде», — ответили ИА «Первое областное» в администрации Кизильского района.

Разработка проекта — это только первый шаг к газификации. Затем документ должен пройти госэкспертизу и получить положительное заключение. После этого муниципалитет направляет документы в региональный Минстрой для включения в областную адресную программу газификации и получения финансирования на эти цели. Средства направляются в первую очередь на выполнение проектов газификации, которые разрабатывались за счет средств жителей.

На юге Челябинской области в селе Фершампенуаз, райцентре Нагайбакского района, второй год идет строительство газопровода так называемой шестой очереди. Казалось бы, жителям надо радоваться возможности долгожданной газификации. Но темпы проводимых работ — открытые траншеи, перерытые улицы — настолько надоели фершампенуазцам, что те готовы обратиться к губернатору. В районной же администрации уверяют: осталось совсем немного, а в региональном Минстрое уверены, что работы давно завершены.

Глава региона Алексей Текслер во время послания депутатам Законодательного собрания Челябинской области 25 мая подчеркнул, что в области сохранятся активные темпы газификации. Так, в 2018 году было построено 398 километров сетей, в 2019-м — 437 километров, а в 2020-м — 626 километров газопровода. Общий уровень газификации Челябинской области на сегодня составляет 73,6 процента.

Государственная Дума с поправками «Единой России» приняла закон о газификации земельных участков. Это значит, что жители Челябинской области, владеющие частными домами, смогут провести газ за счет государства.

Добавим, с 1 июля в Челябинской области начнет действовать субсидия на подключение к газу. По инициативе губернатора Алексея Текслера единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей смогут получить одинокие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Деньги можно потратить, частично компенсируя расходы на покупку и установку внутридомового газового оборудования.