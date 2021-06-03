В Челябинской области жители частных домов смогут бесплатно провести газ

Кроме того, ряду южноуральцев доступна субсидия на подключение к голубому топливу

Государственная дума с поправками «Единой России» приняла закон о газификации земельных участков. Это значит, что жители Челябинской области, владеющие частными домами, смогут провести газ за счет государства.

Законопроект в лучшую сторону изменит жизнь миллионов людей из разных регионов России. В Челябинской области многие семьи живут в частном секторе, где-то даже подведены сети, но в самих домах газ отсутствует. Бесплатное подключение к голубому топливу доступно, если расстояние от магистральной трубы до участка составляет не более 200 метров.

«Также в законопроекте прописано, что контролировать процесс будет единый оператор газификации. Им выступит „Газпром“. Людям не придется „бегать по инстанциям“: подача заявок будет возможна через МФЦ или газораспределительные организации. Такая мера вдвое сократит сроки подключения к голубому топливу. Программа должна быть выполнена к 2023 году везде, где это технически возможно», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Добавим, с 1 июля в Челябинской области начнет действовать субсидия на подключение к газу. По инициативе губернатора Алексея Текслера единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей смогут получить одинокие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Деньги можно потратить, частично компенсируя расходы на покупку и установку внутридомового газового оборудования.

В Челябинской области в 2020 году построено 626 километров газораспределительных сетей. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ежегодном послании депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

