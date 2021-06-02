В Нагайбакском районе отчитались о строительстве несуществующего газопровода

Прокуратура проводит проверку по заявлениям жителей

На юге Челябинской области в селе Фершампенуаз, райцентре Нагайбакского района, второй год идет строительство газопровода так называемой шестой очереди. Казалось бы, жителям надо радоваться возможности долгожданной газификации. Но темпы проводимых работ: открытые траншеи, перерытые улицы — настолько надоели фершампенуазцам, что те готовы обратиться к губернатору. В районной же администрации уверяют: осталось совсем немного, а в региональном Минстрое уверены, что работы давно завершены.

В селе Фершампенуаз проживает около 4,5 тысячи жителей. В разные годы здесь постепенно подключали дома к газу целыми улицами и микрорайонами. В прошлом году настала очередь шестого этапа газификации. По проекту компания-подрядчик должна была построить несколько десятков километров подземных газопроводных сетей для 300 домов к концу прошлого года. Но у строителей с самого начала что-то пошло не так.





«Сначала подрядчики начали ссылаться на пандемию, потом на нехватку денег и техники. Но, оказывается, работы им были оплачены! А мы мучаемся перед этими рвами и глиняными отвалами», — сетует жительница Фершампенуаза Лада Расметьева.

Завершить объект вовремя не удалось. Разрытые траншеи вдоль сельских улиц ушли под снег. С наступлением весны фершампенузцы вновь стали ждать, когда на их улицах заработает тяжелая техника и уберет все глиняные отвалы.

«Мы не можем подъехать к дому, подогнать технику, тот же ассенизатор вызвать. Нас окружают заросшие бурьяном отвалы и рвы от них. Одни обещания. Я лично догоняю по селу этот единственный трактор и несколько рабочих, которые появляются два — максимум три раза в неделю. Они перекапывают маленькими участками, а потом исчезают», — рассказывает житель села Андрей Кузьмин.

Он был одним из инициаторов газификации своей очереди, вместе с односельчанами писал письма в Законодательное собрание области, главе района с просьбой о выделении денег на проведение работ. Теперь эти же люди написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность органов местного самоуправления и подрядной организации.







Обывателю не нужно быть строителем или специалистом в газоснабжающей отрасли, чтобы понять, что до завершения работ еще далеко. А уж тем более неблизко само подключение к газу, которое возможно только после строительства еще одного газопровода высокого давления, который должен технологически связать 6-ю очередь с действующими сетями.

И если в первой части работ хоть медленно, но есть движение, то во второй только определился подрядчик. Между тем перерытые траншеи Фершампенуаза официально называются «устранение замечаний по гарантийным обязательствам».







В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области отметили, что район отчитался о завершении строительства шестой очереди.

«В соответствии с муниципальным контрактом средства полностью освоены. У нас нет информации о том, что объект не достроен. Техническая готовность объекта подтверждается комиссионной приемкой. Возможно, какие-то вещи визуально не завершены. Этот контроль осуществляет заказчик, в данном случае — районная администрация. Технологически газ невозможно подключить без строительства второго объекта. По нашим данным, конкурсная процедура по его строительству завершится к концу июня. В любом случае у района есть обязательства — подключить к газу жителей в этом году», — прокомментировал ИА «Первое областное» руководитель отдела топлива и газоснабжения министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Александр Пелих.

В администрации Нагайбакского района отметили, что на днях будет подписан контракт с подрядчиком по строительству газопровода высокого давления.

«После завершения строительства газопровода высокого давления протяженностью 1,5 километра, которое должно завершиться 31 августа, и устранения недочетов подрядчиком по гарантийным обязательствам 6-й очереди, которое идет сейчас, начнется подключение домов к газу», — прокомментировал глава Нагайбакского района Иван Сурменев.

Накануне прокуратура Нагайбакского района внесла представление на имя главы района, на которое руководитель должен ответить в течение 30 дней. Надзорное ведомство продолжает проверку по заявлениям жителей Фершампенуаза о долгом строительстве.