Абоненты «Мегафона» смогут общаться с семьей даже при отрицательном балансе

Мобильный оператор запустил новый выгодный тариф

Оператор «Мегафон» запустил «Первый Семейный» тариф, не требующий абонентской платы. Пользователи смогут на безлимитной основе созваниваться с членами семьи даже при отрицательном балансе. Также абоненты получат неограниченный трафик для общения друг с другом в популярных мессенджерах.

По данным «Мегафона», 80% российских детей в возрасте до восьми лет имеют собственный смартфон или телефон. Восемь из десяти родителей дарят своим детям гаджет из-за желания всегда быть на связи с ребенком и приобщить его к современным технологиям. Опираясь на эти данные, «Мегафон» разработал «Первый Семейный» тариф.

«При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребенком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе», — комментирует коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Абоненты «Первого Семейного» тарифа смогут ежемесячно получать 1 Гб мобильного интернет-трафика и возможность при необходимости докупить пакеты минут и гигабайтов. Безлимитное общение c близкими станет доступным для абонентов после вступления в семейную группу, которую можно создать в мобильном приложении в разделе «Моя семья». Группа позволяет бесплатно объединять до 11 человек. Кроме того, организатор группы может контролировать и пополнять баланс участников, докупать необходимые опции или тарифы, а также узнавать, когда баланс каждого члена семьи приближается к нулю.

Подключить «Первый Семейный» тариф можно в салонах МегаФона, на сайте или в мобильном приложении.