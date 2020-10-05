В Китае сняли все ограничительные меры, введенные из-за COVID-19

Местные жители рассказали о том, что уже живут обычной жизнью.

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Новая волна распространения COVID-19 вынуждает вновь вводить ограничительные меры во многих странах Европы. Рост заболеваемости в России также может привести к усилению профилактических мер.

Намного лучше ситуация складывается в Китае, где уже сняли все ограничительные меры. Переводчик из Челябинска Михаил Ансимов узнал у местных жителей, изменилась ли их жизнь после пандемии коронавируса.

«Во время празднования дня образования КНР, люди приходят в торговые центры, кто-то носит маски, кто-то уже не носит. Никакой паники нет, о негативных прогнозах я не слышала», — рассказала жительница провинции Шаньси Хао Мэй.

В стране все еще соблюдаются профилактические меры: в магазинах измеряют температуру, а также сканируют специальный QR-код здоровья. В нем содержится информация о том, был ли у человека контакт с зараженным COVID-19 и посещал ли он зоны, где высок риск заражения.

«У нас уже нет роста заразившихся, все школы и развлекательные учреждения функционируют в полном режиме, негативных прогнозов мы не слышим, но соблюдение личной гигиены остается на первом месте», — прокомментировал ситуацию житель провинции Синьцзян Сю Инчэнь.

В Китае на данный момент новой коронавирусной инфекцией болеет около 200 человек. В Пекине уже третий месяц нет зафиксированных случаев заражения COVID-19. Добиться таких результатов удалось благодаря дисциплине и масштабной дезинфекции.

«Несмотря на то что вечером на улицах не так много людей, в кафе всегда есть посетители. Я тоже пришел поужинать после работы. В нашем городе мы уже работаем в стандартном режиме», — отмечает житель провинции Сычуань Ли Линь.

Отметим, что границы Китая все еще закрыты и страна не принимает туристов. Местные жители же могут свободно передвигаться между регионами.