В Челябинске ограничат движение через железнодорожный переезд

Водителей просят заранее планировать маршрут.

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В эти выходные в Челябинске железнодорожный переезд на улице Автодорожной будет закрыт для автомобилистов. Но только в утренние и дневные часы. По сообщениям пресс-службы администрации города, там будут проводиться дорожные работы.

«В связи с ямочным ремонтом асфальтобетонного покрытия в районе железнодорожных переездов №№ 1, 2 через улицу Автодорожная будет закрыто движение автотранспорта с 08:00 до 20:00 10 и 11 октября. Движение транспорта будет организовано по встречной полосе»,— рассказали в мэрии.

Жителей Челябинска просят заранее планировать свои маршруты во избежание неприятных ситуаций.