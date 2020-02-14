В Кировской поликлинике Копейска начали масштабный ремонт

Обновление помещения завершится летом.

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В больнице уже обновили кровлю, выровняли и покрасили стены, оформили новый потолок, изношенный деревянный пол демонтировали, а вместо гнилых досок засыпали керамзит и залили бетонную стяжку, которую закрыли керамогранитной плиткой.

«Нам удалось поменять все окна, двери, коммуникации: мы полностью заменили системы отопления и водоснабжения на всех трех этажах», — рассказывает главный врач ГБУЗ «ГБ № 1» Копейска Алексей Алешкевич.

Для удобства пациентов и медперсонала, изменили и логистику здания: разделили кабинет рентгена от маммографического, аппарат для УЗИ-диагностики переместили с третьего этажа на первый, кабинет неотложной помощи определили вблизи входа.

«Мы пытались изучить суть проблемы, прислушивались к мнению наших пациентов и врачей, и когда собрали все пожелания, начали менять назначения кабинетов», — объясняет Алексей Алешкевич.

У лестницы оборудовали подъемник для маломобильных граждан; в холле регистратуры расположат столы, стулья и диваны; рядом оборудуют кабинеты профилактики, чтобы копейчане, пришедшие на диспансеризацию, не стояли в очереди с другими пациентами больницы; для комфортного ожидания, расширили коридоры у тех кабинетов, где всегда собирается большая очередь.

«Обновления видны, все очень нравится, я в эту поликлинику хожу всю свою жизнь, все здесь было старым, хорошо, что начали ремонт», — говорит жительница Копейска.

Реконструкцию первого этажа завершат в конце февраля, на очереди второй и третий. Полностью отремонтировать поликлинику планируют к началу лета.