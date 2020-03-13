Совдеп в прошлом: открытой стала регистратура в поликлинике Копейска

Теперь жители приходят в просторное светлое помещение, которое располагает к выздоровлению.

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Узкие устрашающие окошки регистратуры копейской поликлиники ушли в прошлое. В медучреждении сделали ремонт, и теперь пациенты приходят в просторное светлое помещение с большими окнами и удобными диванами. Сотрудницы регистратуры теперь работают за открытыми стойками. Появились здесь и инфоматы, в которых посетители могут самостоятельно взять талон на прием к нужному специалисту.

«Стало намного лучше тем, что для молодежи сейчас намного проще куда-то записаться. То есть, я не должен стоять в регистратуре. Могу подойти сюда и взять талончик. В регистратуру стало проще попасть. Раньше тут было не протолкнуться, потому что регистратура все это место занимала. И очередь чуть ли не до дверей была в определенные дни», — вспоминает житель Копейска Андрей Иванов.

Изменения коснулись не только регистратуры. В поликлинике во время ремонта с должным вниманием отнеслись к обращениям пациентов и сделали перепланировку кабинетов. Теперь прохождения медосмотров и обследований у специалистов станет удобнее не только для посетителей, но и для самих медиков.

«У нас на первом этаже теперь очень удобно. Будет кабинет неотложной помощи, кабинет врача паллиативной помощи. Как раз, такие пациенты, которым трудно подниматься на этажи. Также кабинет врача-герриатра. Это врач, который лечит пожилых пациентов», — рассказала заведующая поликлиникой Городской больницы № 1 Жанна Павельева.

Появилось в поликлинике и отделение профилактики, в котором копейчане смогут пройти очередную диспансеризацию.