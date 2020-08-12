Обновленное футбольное поле появилось в школе Катав-Ивановска

Дети с нетерпением ждут начала учебного года.

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Сегодня, 12 августа, в рамках поездки по Челябинской области губернатор Алексей Текслер заехал в Катав-Ивановский район. Там он посетил школу № 1, которой уже 45 лет.

В местной администрации и в самом образовательном учреждении отмечают, школу каждый год стараются обновлять. Поэтапно обновляли спортивный зал и фасад самого здания. В этом же году полностью обновится любимое место всех местных мальчишек — футбольное поле.

«Его делают в рамках программы „Реальные дела“. Там будет новое покрытие — газон. Дети ждут не дождутся начала учебного года», — передает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Отмечается, что в этой школе сейчас учится 1 060 детей. И школа полностью готова принять учеников уже 1 сентября.