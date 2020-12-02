Благодаря Алексею Текслеру в деревню Кунашакского района пришёл газ

Жители Канзафарова обратились к губернатору за помощью в феврале.

Жители деревни Канзафарова Кунашакского района много лет ждали решения вопроса газификации. Обиднее им было ещё и от того, что газопровод проходил всего в нескольких сотнях метров от населённого пункта, а голубого топлива в домах не было. С этой бедой к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и министру энергетики России Александру Новаку во время личного приема обратилась Гульфира Валеева. После общения с женщиной глава региона дал поручение решить вопрос до конца 2020 года. В настоящее время наказ выполнен.

«В Кунашакском районе завершили газификацию деревни Канзафарова. Это стало возможным благодаря поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, к которому обратились жители деревни. По проекту построили 3,5 километра газовых сетей, что даст возможность подключить к голубому топливу 69 домов», — сообщает региональный Минстрой.

Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов отметил, что на бумаге газ «протягивали» дольше, нежели на самом деле.

«ООО „УралСтройЭнерго“ приступило к работам в сентябре, но справились с задачей в сжатые сроки: уже в ноябре завершили работу в Канзафарова, теперь начинают трудиться в деревне Чебакуль Кунашакского района, где жители также с нетерпением ждут газ», — сообщил глава района.

Сейчас радостные жители Канзафарова готовят свои дома к подключению к системе газоснабжения. Многие из них встретят новый год уже с голубым топливом в жилье.

Всего в бюджете Челябинской области на период 2020—2022 годов в виде субсидий муниципалитетам для строительства газопроводов и газовых сетей предусмотрено 3 миллиарда рублей (по 1 миллиарду рублей ежегодно).

В течение трёх лет газификация запланирована в населённых пунктах, где есть готовые проекты на газоснабжение жилья, в том числе созданные с привлечением средств жителей.