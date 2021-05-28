В Каслях отремонтируют систему водоснабжения по проекту «Чистая вода»

В 2020 году район подготовил проект водовода и вошел в федеральную программу

В Каслях приступили к работе по реконструкции системы водоснабжения. На эти цели из федерального бюджета по программе «Чистая вода» (национальный проект «Экология») выделили около 40 миллионов рублей.

«В 2020 году принято решение о вхождении в региональный проект „Чистая вода“ с проектом, принятым по специальной экологической программе по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения в городе Касли на общую сумму порядка 40 миллионов рублей», — сообщили в администрации Каслинского района.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области проект поддержали, и в 2021 году в городе Касли началась реконструкция системы водоснабжения. На данный момент идет реконструкция водовода по улице В. Комиссарова. В скором времени начнутся работы по улицам Победы, Ленина.

Напомним, в Челябинской области по госпрограмме «Чистая вода» в 2020 году на модернизацию систем водоснабжения направили более 226 миллионов рублей. В 2021 году финансирование по нацпроекту увеличили, это позволит активнее продолжить работу по повышению качества питьевой воды для жителей региона.

В федеральном проекте «Чистая вода» в составе национального проекта «Экология» Челябинская область участвует с 2019 года. За это время по программе в регионе, кроме реконструкции насосно-фильтровальной станции в Озерске, выполнили строительство водовода в поселке Смолино и работы на системе водоподготовки для питьевого водоснабжения поселка Лугового Красноармейского района.

Ремонт источников водоснабжения сейчас стоит на особом контроле у регионального Минстроя. Администрациям муниципалитетов поставлена задача — разработать необходимые проекты по реконструкции изношенных сетей.

Имея проект и положительное заключение госэкспертизы, муниципалитет может рассчитывать на вхождение в программу «Чистая вода», а значит, может получить финансирование из федерального бюджета. Но, по информации Минстроя региона, муниципальные власти не активно занимаются этой работой.

Накануне комиссия во главе с министром строительства и инфраструктуры Челябинской области по поручению губернатора провела проверки источников водоснабжения в нескольких районах. Местным властям поручили в кратчайшие сроки устранить нарушения, которых оказалось немало. Прокуратура области проверит работу районных и городских властей по обеспечению населения водой. Но в социальных сетях продолжают сыпаться жалобы от жителей на подачу воды.