В Карталинском районе начались выплаты пострадавшим от пожара

По 10 тысяч рублей уже поступили на расчетные счета 52 жителей поселков Джабык и Запасное

Управление социальной защиты населения Карталинского района начало прием граждан, пострадавших от лесных пожаров, для подачи заявлений на материальную помощь, сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе правительства Челябинской области.

«По поручению губернатора Алексея Текслера мы со вчерашнего дня принимаем заявления на оказание материальной помощи. Сотрудники карталинского управления соцзащиты выехали в Джабык и Запасное, где они сегодня продолжат работу. Также можно обратиться непосредственно в управление социальной защиты населения в Карталах, поскольку многие люди разместились у родственников в близлежащих населенных пунктах. Управление соцзащиты открыто все выходные. Список документов для получения материальной помощи минимальный — нужен только паспорт и номер расчетного счета. Если требуется восстановление документов, оперативно подключаются сотрудники правоохранительных органов»,— прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Обратившимся необходимо подать только паспорта всех проживающих в поселках Джабык и Запасное и заполнить заявление по адресу: г. Карталы, уд. Калмыкова, 4. Тел. 8 (35133) 5-60-04. Для тех, кто находится в поселке Джабык, управление ведет прием в здании школы, расположенной на улице Вокзальной, 2. Из поселка Запасное для оформления заявлений организован подвоз граждан в Джабык. По всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (35133) 5-59-91.

На сегодняшний день заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей поступили от 52 погорельцев. Деньги перечисляют на расчетные счета. Тем, у кого нет счетов, помогут сотрудники Сбербанка, которые также находятся в поселках.

Напомним, жители поселков Джабык и Запасное, лишившиеся из-за пожара своих паспортов, могут обратиться в УВМ ГУ МВД области по номерам телефонов: 8 (351) 239-09-65 (горячая линия), 239-08-08, 239-10-55, 8-999-371-26-81 и подразделения по вопросам миграции МО МВД России «Карталинский» 8 (3513) 32-04-87, 32-05-21, а также к начальнику подразделения Путько Михаилу Васильевичу 8-999-371-06-28. Звонки принимаются круглосуточно. Также жители поселков Джабык и Запасное могут обратиться за помощью в восстановлении водительских удостоверений.

Накануне, 10 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился начать выплачивать уже сегодня, 11 июля, пострадавшим при пожарах в поселках Джабык и Запасное единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Тем, кто полностью лишился имущества, выплатят по 100 тысяч рублей, частично — по 50 тысяч рублей. Ущерб имуществу уже определяет специальная комиссия.