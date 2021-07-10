Алексей Текслер — под Карталами начнется оценка ущерба от пожаров

Погорельцы на юге Челябинской области начнут получать финансовую помощь уже в воскресенье

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на вечернем заседании оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами в Карталинском районе подвел итоги 10 июля. В пострадавших муницпалитетах еще продолжается тушение пожаров, но комиссия по оценке ущерба от разгула стихии уже готовится приступить к работе, сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Текслер рассказал участникам заседания оперштаба о ситуации с лесными пожарами. Как следует из докладов ГУ МЧС, управления лесами, администраций муниципалитетов, на вечер 10 июля можно констатировать, что угроза населенным пунктам миновала. Не дожидаясь окончания битвы с пламенем, региональные власти приступают к оказанию помощи населению.

По словам губернатора, уже 11 июля начнутся обещанные ранее единовременные выплаты пострадавшим в результате пожаров жителям поселков Джабык и Запасное. Кроме того, организована рабочая группа минстроя. Совместно с районными властями с 12 июля специалисты министерства приступят к оценке ущерба. Наконец, с воскресенья специалисты приступят к разбору завалов и уборке мусора на месте пожаров.

«Эта работа будет в фокусе моего внимания. Я поручил, чтобы уборка мусора проводилась только в присутствии собственников жилья!» — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также сообщил, что за прошедший день, 10 июля, он получил множество обращений от граждан и организаций, желающих внести свою лепту в помощь погорельцам Карталинского района. Для сбора средств благотворителей общественная организация «Союз женщин Челябинской области» откроет спецсчет, на котором будут аккумулироваться деньги. Помощь будет адресной, с предоставлением всех положенных отчетов.

С завтрашнего дня на местах возгорания начнут работу бригады, которые будут расчищать территорию. Дал поручение делать это только вместе с собственниками, так что эта работа тоже организована. Соответственно, это будет находиться в фокусе моего пристального внимания", — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, с 9 июля губернатор работает в Карталинском районе, где в результате наступления лесных пожаров на населенные пункты были уничтожены больше 60 домов в двух поселках Еленинского сельского поселения. Жители были эвакуированы, для борьбы с огнем создана объединенная группировка сил и средств МЧС, лесничеств, волонтеров. Тушение последних очагов возгорания продолжается до сих пор.