В Карталинском районе организовали круглосуточное дежурство полицейских

Сотрудники МВД оказывают помощь пострадавшим на пожаре

По поручению начальника ГУ МВД по Челябинской области Андрея Сергеева в Карталинский район направлены дополнительные силы от ГИБДД и подразделений по вопросам миграции для помощи погорельцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. Сотрудники полиции будут дежурить круглосуточно в поселке Новокаолиновом и окажут помощь в восстановлении сгоревших документов — паспортов и водительских удостоверений.

«Кроме того, сотрудники обеспечивают отработку списков лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и имеющих право на получение помощи», — уточнили в региональном ГУ МВД.

Напомним, пострадавшие карталинцы по вопросам восстановления паспорта могут обратиться в УВМ ГУ МВД области по номерам телефонов: 8 (351) 239-09-65 (горячая линия), 239-08-08, 239-10-55, 8-999-371-26-81 и подразделения по вопросам миграции МО МВД России «Карталинский» 8 (3513) 32-04-87, 32-05-21, а также к начальнику подразделения Путько Михаилу Васильевичу 8-999-371-06-28. Звонки принимаются круглосуточно. По вопросам восстановления водительских удостоверений и документов на транспортные средства можно обращаться по адресу: г. Карталы, ул. Славы, д. 15 Б, кабинет № 7. Прием граждан организован в будни и выходные дни. При необходимости круглосуточно можно обратиться к врио начальника РЭО ГИБДД МО МВД России «Карталинский» Торшину Алексею Николаевичу по телефону 8-902-891-64-43. В настоящий момент организовано 2 пункта выдачи водительских удостоверений и документов на транспортные средства по адресам: п. Новокаолиновый, ул. Кирова, д.2, номера телефонов: 8-919-301-19-02, 2-23-02; в п. Еленинка, ул. Бердникова, д.35, номер телефона: 8-951-445-02-11.

Напомним, всего в Джабыке и Запасном огнем уничтожило 72 строения, 46 из которых — дома для постоянного проживания и 26 — дачные дома. На данный момент работает два пункта временного размещения — в новокаолиновской и снежненской школах.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении пострадавшим от пожара жителям поселков Джабык и Запасное единовременной выплаты. Кроме того, материальная помощь будет оказана тем, кто потерял имущество.