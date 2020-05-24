Летняя жара сохранится в начале недели в Челябинской области

Синоптики дали подробный прогноз на понедельник.

Послушать 00:00

После жарких выходных летняя температура сохранится в начале новой недели в Челябинской области. Подробный прогноз погоды на понедельник сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В ночь на 25 мая в Челябинской области ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. Днём прогреется до +26 градусов, на юге области до +30 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Днём синоптики прогнозируют до +24 градусов. Без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

Напомним, сегодня в области ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду и грозы.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает о режиме самоизоляции в Челябинской области, который продлится до 31 мая 2020 по решению губернатора Алексея Текслера и рекомендует оставаться дома. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости.