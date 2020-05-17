С дождей и похолодания начнётся новая неделя в Челябинской области

Днём также ожидаются порывы ветра.

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Новая неделя в Челябинской области начнётся с дождей и небольшого похолодания. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра сообщили подробный прогноз погоды.

В ночь на понедельник, 18 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, при прояснении до 0 градусов. Днём ожидается потепление до +13, +18 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду. Облачно с прояснением, местами дожди.

В Челябинске в ночь на 18 мая ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от +6 до +8 градусов. Днём прогреется до +16, +18 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду, днём порывы до 13 метров в секунду. Облачно с прояснением, кратковременные дожди.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает южноуральцам о том, что в Челябинской области до 31 мая продлён режим самоизоляции, а это значит, что выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Кроме того, с 12 мая в области введён обязательный масочный режим.