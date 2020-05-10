Новая неделя в Челябинской области начнётся с гроз

Температура воздуха будет по-прежнему летней.

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Новая неделя в Челябинской области начнётся с жарких температур и гроз. Подробный прогноз сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 11 мая в Челябинской области ожидается переменная область, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, в низинах — от +4 до +9 градусов. Днём потеплеет до +22 — +27 градусов. Переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 11 мая синоптики осадков не обещают. Температура воздуха составит 11 градусов выше нуля. Днём воздух прогреется до +26. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает южноуральцам о режиме самоизоляции и настоятельно рекомендует оставаться дома.