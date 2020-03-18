В карантинный центр в Челябинске поместили еще десять человек

Все они здоровы и прибыли из КНР.

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Десять человек поместили в карантинный центр в Челябинске. Все они прибыли в Челябинск сегодня, 18 марта. Вновь прибывшие — граждане КНР, которые имеют вид на жительство в России. В аэропорту их встретили специалисты Роспотребнадзора, которые провели осмотр.

«Всех встретили в аэропорту, осмотрели. Все они здоровы, без температуры, без симптомов заболевания. Они помещены в карантинный центр на четырнадцать дней», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Всего в карантинном центре в данный момент находится двадцать человек. У семи из них в ближайшее время завершится карантин. Еще трое: два гражданина КНР и студентка из Египта, были помещены в центр вчера, 17 марта.