В каникулы южноуральцам предложили стать донорами, сдав кровь

Кровь необходима в связи с ростом экстренных пациентов.

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В праздничные выходные увеличивается количество экстренных больных. Поэтому Челябинской областной станции переливания крови необходимо пополнить резервный банк крови всеми группами крови, особенно — резус-отрицательными. Сделать это можно 4 января, все остальные дни — выходные.

График приема доноров:

В Копейске с 9.00 до 12.00, ул. Ленина, 48, телефон для справок: +7 (351)232-78-88(89);

В Златоусте с 8.00 до 12.00, пр-т Гагарина, 8 линия, д. 4, телефон для справок: +7 (351)365-32-33;

В Магнитогорске с 8.00 до 12.00 (ул. К. Маркса, 160);

В Миассе с 8.00 до 12.00, пр-т. Автозаводцев, д. 36, телефон для справок: +7 (351)357-07-95;

В Сатке с 8.00 до 12.00, ул. Куйбышева, д. 15, телефон для справок: +7 (351)613-33-44;

В Челябинске с 8.00 до 12.00, ул. Воровского, 68 (ост. Медгородок или Областная больница), телефон для справок: +7 (351)232-78-88(89); В Южноуральске с 8.00 до 12.00, ул. Строителей, 21, телефон для справок: +7 (951) 789-97-03.

Помните, что до сдачи крови за двое суток следует отказаться от жирной и острой пищи, не употреблять спиртные напитки. Донором может стать здоровый человек старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее шести месяцев. При себе обязательно иметь паспорт.