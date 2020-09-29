Серебряный «Знак качества» получила Челябинская областная станция переливания крови

Победители были объявлены в Общественной палате РФ.

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В Общественной палате Российской Федерации объявили победителей по итогам независимой оценки информационной открытости и доступности организаций Службы крови в 2020 году. По данной оценке, Челябинская областная станция переливания крови получила серебряный «Знак качества».

Отмечается, что методика оценки разработана на основе нормативно-правовых актов Минздрава России. А ведется она с 2016 года. В феврале-марте 2020 года через нее прошли 86 организаций Службы крови во всех федеральных округах России.

«Придет ли к нам потенциальный донор крови и ее компонентов, правильно ли подготовлен он к донации, во многом зависит от полноты и доступности представленной информация для доноров на ведомственных сайтах. Информационное сопровождение донорского движения — важная часть для дальнейшего развития Службы крови», — поделился главный трансфузиолог областного Минздрава, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Также, по итогам независимой оценки определены как положительные стороны организации работы сайтов учреждений, так и «проблемные зоны, по которым предстоит большая и важная работа».