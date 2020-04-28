Доноров-южноуральцев будут вызывать на станции крови смс-сообщениями

Запланированные донации не будут отменять.

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Челябинская областная станция переливания крови сообщила, что плановая донация не будет отменена. Не смотря на режим самоизоляции, который действует на территории региона, многим людям требуются плановые операции, на которых необходимо иметь донорскую кровь.

«В связи с введением в Челябинской области с 31.03.2020 года строгого режима самоизоляции отменены все выездные донорские акции, но для беспрепятственного доступа доноров на станцию мы организовали приглашение южноуральцев на донацию по телефону с помощью sms-оповещения», — сообщает и. о. главного врача Челябинской областной станции переливания крови Наталия Волосникова.

Все необходимые профилактические меры будут соблюдены, поэтому доноров просят не отменять запланированное посещение станции переливания крови.