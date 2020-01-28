У школьников Снежинска проводят уроки в «Open Space»

Уникальная площадка создана в рамках проекта «Школа Росатома».

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Школа № 135 в Снежинске теперь может похвастаться новым общественным пространством для учеников. В рамках проекта «Школа Росатома» в школе обустроили образовательную площадку, в России на данный момент подобных всего восемь.

«"Open Space" быстро трансформируемое, высокотехнологичное пространство. Включает в себя много разных зон. И это только начало. У старшеклассников 135-той школы не совсем обычное расписание уроков. Есть так называемые окна. Свободное время, которое они должны посвятить самоподготовке. И для этого в "Open Space" выделены специальные зоны, которые еще будут дооборудованы», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор школы Ирина Миловидова.

Кроме того, в новой зоне уже проводят уроки. О плюсах и минусах подобной практики рассказывает заместитель директора школы № 135 по учебной работе, учитель информатики Михаил Урвачев.

«Здесь я провожу консультации и уроки по информатике, уроки истории, уроки ОБЖ. Здесь собираются сразу два класса, около 50 человек. Это пространство не имеет четкой структуры и подозревает полет фантазии педагога, можно разделить детей на группы. Здесь размещено мобильное демонстрационное оборудование, что очень удобно», — отмечает Михаил Урвачев.

Заниматься здесь смогут около 200 человек. Пространство оборудовано креслами, в интерьере соблюдаются корпоративные цвета «Школы Росатома». Старшеклассники подтверждают, что учиться здесь — удобно.

«В первый раз, когда я попала сюда, были необычные впечатления, не верилось, что в нашей школе такое возможно. Тут удобнее заниматься, и с компьютерами, и с гаджетами. Постоянно менять локации, сидеть одному, в паре или группой. Информация тут воспринимается по другому», — делится впечатлениями ученица школы № 135 Елизавета Газизова.

Для разработки пространства привлекли и родителей, и детей. Их идеи будут взяты за основу дальнейшего оформления «Open Space».